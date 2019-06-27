Жесткая посадка Ан-24 в России: названа предварительная причина
10:34, 27 июня 2019Мир
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Отказ двигателя произошел за 20 километров до посадки самолета.
Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки АН-24 в Бурятии / Алексей Фишев
Предварительная причина ЧП с самолетом Ан-24 в РФ - отказ одного из двигателей, сообщает телеграм-канал Mash.
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По данным СМИ, отказ произошел за 20 километров до посадки самолета. Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки АН-24 в Бурятии (России).
По данным властей региона, на борту самолета, совершившего жесткую посадку под Нижнеангарском, находилось 47 человек: четыре члена экипажа и 43 пассажира. Погибли пилот и техник.
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