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В России самолет при посадке въехал в здание: есть погибшие и пострадавшие (видео)

07:17, 27 июня 2019
Мир
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Удалось спасти 43 человека / Алексей Фишев/Facebook

Об этом сообщил пресс-секретаря главы республики Бурятия Алексей Фишев на своей странице в Facebook.

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По его словам, самолет авиакомпании "Ангара" утром 27 июня вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но во время полета у него отказал один из двигателей. Экипаж решил вернуться в аэропорт.

Алексей Фишев/Facebook

При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, столкнулся с зданием очистных сооружений и загорелся.

Пилоты погибли, все пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок, семь человек получили ранения.

Как сообщал УНИАН, во Франции пассажирский самолет врезался в здание аэропорта.

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Теги: #Россия#авиакатастрофа