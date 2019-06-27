В России самолет при посадке въехал в здание: есть погибшие и пострадавшие (видео)

Во время полета у самолета отказал один из двигателей

В российском городе Нижнеангарска при аварийной посадке пассажирского самолета Ан-24 погибли два пилота, еще семь человек пострадали.

Об этом сообщил пресс-секретаря главы республики Бурятия Алексей Фишев на своей странице в Facebook.

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По его словам, самолет авиакомпании "Ангара" утром 27 июня вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но во время полета у него отказал один из двигателей. Экипаж решил вернуться в аэропорт.

При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, столкнулся с зданием очистных сооружений и загорелся.

Пилоты погибли, все пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок, семь человек получили ранения.

Как сообщал УНИАН, во Франции пассажирский самолет врезался в здание аэропорта.