В России самолет при посадке въехал в здание: есть погибшие и пострадавшие (видео)
07:17, 27 июня 2019Мир
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Во время полета у самолета отказал один из двигателей
Удалось спасти 43 человека / Алексей Фишев/Facebook
В российском городе Нижнеангарска при аварийной посадке пассажирского самолета Ан-24 погибли два пилота, еще семь человек пострадали.
Об этом сообщил пресс-секретаря главы республики Бурятия Алексей Фишев на своей странице в Facebook.
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По его словам, самолет авиакомпании "Ангара" утром 27 июня вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но во время полета у него отказал один из двигателей. Экипаж решил вернуться в аэропорт.
Алексей Фишев/Facebook
При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, столкнулся с зданием очистных сооружений и загорелся.
Пилоты погибли, все пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок, семь человек получили ранения.
Как сообщал УНИАН, во Франции пассажирский самолет врезался в здание аэропорта.
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