Туск пообещал России "дальнейшие меры" в случае ухудшения ситуации на востоке Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Туск сказал, докладывая в Европейском парламенте о результатах саммита ЕС, который состоялся 19-20 марта.

Туск напомнил, что на этом саммите лидеры стран-членов Евросоюза договорились продлить санкции против России до полного выполнения Минских договоренностей. «Это лучшая надежда для нас, чтобы гарантировать, что договоренности, достигнутые с участием Олланда и Меркель, выполняются. Мы договорились, что в случае ухудшения ситуации мы готовы осуществить дальнейшие меры», - сказал он.

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Также Туск отметил, что тем временем Евросоюз продолжит поддержку усилий, направленных на реформы в Украине. «Я одобряю работу парламента (Европарламента) по завершению выделения финансовой помощи Киеву (1,8 млрд евро)», - сказал он.