Трамп отсрочил массовую депортацию мигрантов из США

Президент США дал демократам и республиканцам немного времени на выработку совместного решения по "миграционным" вопросам.

Президент США Дональд Трамп решил перенести на две недели массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

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«По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных мигрантов (депортация) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать общее решение относительно проблем с приютами и лазейками на южной границе», - сообщил Трамп.

В случае, если решение не будет достигнуто, подчеркнул Трамп, депортация непременно начнется.

Напомним, 18 июня Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США начнут массовую высылку беженцев. По его словам, речь идет о миллионах людей.