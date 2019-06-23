Трамп отсрочил массовую депортацию мигрантов из США
13:12, 23 июня 2019Мир
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Президент США дал демократам и республиканцам немного времени на выработку совместного решения по "миграционным" вопросам.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп решил перенести на две недели массовую депортацию нелегальных мигрантов.
Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
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«По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных мигрантов (депортация) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать общее решение относительно проблем с приютами и лазейками на южной границе», - сообщил Трамп.
В случае, если решение не будет достигнуто, подчеркнул Трамп, депортация непременно начнется.
Напомним, 18 июня Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США начнут массовую высылку беженцев. По его словам, речь идет о миллионах людей.
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