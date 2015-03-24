Французские авиадиспетчеры отменили забастовку из-за крушения самолета Germanwings

Как сообщил представитель основного профсоюза диспетчеров SNCTA Роже Руссо, "диспетчеры, особенно в городе Экс-ан-Прованс, были шокированы катастрофой", передает "Новое время" со ссылкой на France 2.

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"Мы отзываем нашу заявку на забастовку", - сообщил он, однако отметил, что не исключает возврата к идее забастовки в ближайшем будущем.

В частности, он напомнил о том, что последние переговоры с Главным управлением гражданской авиации Франции прошли крайне неудачно.

Как сообщал УНИАН, сегодня неподалеку от города Пра-От-Блеон на юге Франции рухнул пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Барселоны в Дюссельдорф. Крушение произошло на высоте около 2,7 тыс. м над уровнем моря. Среди 150 пассажиров разбившегося в горах на юге Франции самолета было не менее 45 граждан Испании. Никто из пассажиров не выжил.