В Грузии протестующие собираются на новый митинг (фото, видео)

Люди требуют от властей объяснить силовой разгон активистов и уйти в отставку.

В Тбилиси в парламент на новую акцию протеста массово сходятся люди. Среди них много молодежи, много людей среднего и старшего возраста.

Митингующие требуют отставки власти, также добавилось требование объяснить вчерашний силовой разгон полицейскими, передает ТСН.

На площади много правоохранителей, за несколько кварталов стоят сотни полицейских. Они ждут начала акции, а пока стоят и наблюдают.

Само здание парламента сегодня закрыто, на внутреннем дворе тоже многочисленные силы правоохранителей.

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Напомним, стихийная акция протеста в Тбилиси началась после того, как 20 июня депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов принял участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, которая прошла в грузинском парламенте. Он сидел на месте спикера и говорил на русском языке, что возмутило грузин и заставило массово выйти на акцию протеста.

Ночью полиция начала разгонять протестующих с помощью слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль. В результате столкновений пострадали 240 участников акции протеста.

Позже стало известно, что председатель парламента Грузии Иракли Кобахидзе подал в отставку.

Как известно, Россия в 2008 году оккупировала 20% территории Грузии, создав две так называемые государства – Абхазию и Южную Осетию, а затем признав их независимость. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ, а их признали лишь несколько стран мира.