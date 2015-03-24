Россия: от патриотизма к нацизму

В России дан старт подготовки празднования 70-летия окончания Второй мировой войны. Тем не менее, на фоне сообщений о грандиозной подготовке к годовщине, а также о том, что мировые лидеры один за другим отказываются от визитов в Москву, не желая принимать участие в «параде тщеславия», на первые страницы мировых изданий вышла информация об абсолютно противоположном по своему духу событии – прошедшем в Санкт-Петербурге международном съезде крайне правых сил. Впрочем, критики Кремля достаточно обоснованно и лаконично уточнили, что, на самом деле, на мероприятии собрались ультранационалисты и неонацисты. В первую очередь – это лидеры тех европейских политических сил, которые Москва готова поддерживать для дальнейшей поляризации общественного мнения в Европейском Союзе по отношению к внешней политике России.

В новостных сообщениях мировых изданий красной линией обозначено основное противоречие такого хода Кремля: в то время, как российские власти пытаются убедить мир в существовании фашистского движения в Украине, причем, не особо преуспевая в этом, россияне решили официально пригласить представителей вышеупомянутого движения в свою собственную северную столицу. Масла добавляет то, что прошедший 22 марта в Петербурге «Международный русский консервативный форум» был фактически организован «Родиной» - российской левой национально-консервативной политической партией, основателем и неофициальным лидером является вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин

Несмотря на всё еще активное участие России в международных торгово-экономических отношениях и ее умелый шантаж энергоносителями, Кремль все чаще остаётся вне международных отношений. Представители власти, во главе с Путиным, за год добились практически полной изоляции страны, замкнув вокруг себя круг малочисленных симпатиков из числа непризнанных республик и современных тоталитарных режимов. Поэтому, вопрос о поиске новых и поддержке существующих соратников, особенно в ЕС, для России как никогда актуален.

Форум собрал под своей крышей представителей одиннадцати европейских партий, большая часть которых имеет репутацию ультранационалистических. Для большинства этих движений характерны как низкая поддержка в своих странах, так и более чем теплое отношение Владимира Путина к их представителям.

Российские организаторы конгресса в первую очередь акцентировали внимание СМИ именно присутствием на нем значительного числа «европейцев». И в этом с ними сложно поспорить. На форум действительно прибыли граждане с паспортами стран-членов ЕС. Но вот качественный состав участников форума «приподнял немало бровей» у большинства экспертов. К примеру, посчитала нужным прислать своих представителей в Россию небезызвестная греческая партия «Золотая Заря» - неофашистское и неонацистское объединение, члены которого открыто восхищаются Гитлером и используют для приветствия нацистский салют. Аналогичны политические взгляды и у представителей «Партии шведов», которую в Швеции считают неонацистской и национал-социалистической. Почтили своим присутствием северную столицу также лидер датской неонацистской «Партии датчан», основанной бывшими членами Национал-социалистического движения Дании, и англичанин Ник Гриффин. Последний был представлен как «большой» друг России», из «Британской национальной партии», чья идеология включает расизм, антисемитизм, отрицание Холокоста, запрет иммиграции и гомофобию. И это далеко не полный список тех, кто откликнулся на столь радушное приглашение россиян. Как было сказано организаторами мероприятия, это «первый в мировой истории Форум национально-ориентированных политических сил Европы и России» и, что характерно, абсолютное большинство приглашенных поддерживают как аннексию Крыма, так и политику России по отношению к Украине.

Город, выбранный для проведения мероприятия – Санкт-Петербург – переживший блокаду, жители которого сделали огромный вклад для борьбы с фашизмом, - явно не заслужил таких визитёров. Кощунственно на этом фоне выглядит и главная цель форума – найти для России единомышленников в Европе, чтобы потом сообща добиваться отмены санкций и продвигать кремлёвские идеи в мировые массы.

Питерские антифашисты, добиваясь отмены форума, отметили, что все партии, которые примут участие в съезде, «объединяет то, что они судят о людях не по поступкам, а по национальности, цвету кожи, религиозной, культурной, половой принадлежности и хотят положить этот подход в основу государственной политики».

Съезд, который никто и не собирался отменять, сопровождался протестами. Более ста человек, придерживающихся антифашистских взглядов, пикетировали место проведения мероприятия нацистов. Шесть демонстрантов были задержаны. По информации российских СМИ, после избиения при допросе, один из них попал в больницу.

Но, несмотря ни на что, форум состоялся. И это был не подпольный съезд единомышленников, а мероприятие, проведенное с апломбом, широким освещением в СМИ, обеспеченное поддержкой местных властей. Федерация еврейских общин России в опубликованном 23 марта заявлении выразила свою «крайнюю озабоченность и недоумение тем, что на масштабном форуме в Санкт-Петербурге – городе, пережившем все ужасы фашистской блокады, – было разрешено собраться самым ультранационалистическим силам Европы».

Любопытно то, что, несмотря на явную осведомленность местной власти о характере и особенностях Конгресса, в Кремле отказались комментировать мероприятие. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ограничился фразой «Мы это не комментируем». Действительно, сложно комментировать такую PR-оплошность, как неонацистский форум в городе-герое в преддверии Дня Победы.

Подытожил проведенное мероприятие российский оппозиционер Алексей Навальный, который заявил: «Какой-то восхитительный круговорот фашизма в природе. Одни и те же люди превращаются из фашистов в друзей России так же быстро, как вода в пар и обратно. И это в Ленинграде, накануне 70-летия Победы».

В РФ, судя по всему, власти теряют ощущение реальности. Иллюстрацией к этому является и поиск врагов России в соседних государствах, и обвинение во всех своих проблемах Вашингтона, и постоянный поиск сомнительных партнеров среди европейского политического отребья.

И даже масштабная подготовка к параду, посвященному 70-летию Победы, не стала исключением. Московские чиновники уже заявили, что часть ветеранов, не обладающих пригласительными, не смогут принять участие в празднике. «Из-за особых мер безопасности» без приглашения попасть на парад будет невозможно. Известно, что от каждого региона, кроме Москвы, на церемонию попадет только один ветеран. Кремлю куда важнее пригласить европейских лидеров и политиков, чтобы продемонстрировать им военную мощь РФ, чтобы ни у кого не возникло сомнений в серьёзности своих намерений, чем чествовать тех, кто создал повод для этого парада. А форум неонацистов – это ярчайшее проявление политики двойных стандартов, уже давно принятой за правило Российской Федерацией.

Александра Засморжук