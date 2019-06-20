Washington Post: Дело MH17 ранее объединяло Запад против России, а теперь нет

Западные общества забыли о погибших по вине Москвы пассажирах авиалайнера, и это развязало руки популистам, которые добиваются отмены санкций против Кремля.

Когда самолет Malaysia Airlines совершал рейс MH17 в июле 2014 года, война на Востоке Украины казалась очень далекой. Но самолет, который направлялся в Куала-Лумпур из Амстердама, так и не добрался до своего пункта назначения. Его сбили над украинским Донбассом. Все 298 человек на борту погибли.

Несмотря на то, что российский президент Владимир Путин годами отрицал вину своей страны, Австралия и Нидерланды, которые потеряли своих граждан, обвинили в уничтожении MH17 Россию. Они указали на то, что система «Бук» попал на территорию Украины именно с РФ, чтобы поддержать там пророссийские силы, которые воюют против армии Киева. Российские боевики спутали пассажирский лайнер с украинским военным самолетом, — пишет Washington post.

Наконец в среду Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, среди которых – трое граждан России, связанных с российскими спецслужбами. В 2014 году уничтожение NH17 консолидировало общественное мнение в США и Европе против России. Катастрофа усилила поддержку санкций против Москвы за ее агрессию против Украины и аннексию Крыма того же года. Западное возмущение не вылилось в окончание войны, хотя она почти исчезла из заголовков газет. Спустя даже пять лет люди ежедневно становятся жертвами этой войны.

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Однако, по крайней мере в части Европы злость из-за российской агрессии и судьбы MH17 почти исчезла. Это дало больше возможностей продвигать снятие европейских санкций против России после того, как лояльные к Кремлю популисты укрепили свои позиции в европейской политике. В 2017 году венгерский премьер-министр Виктор Орбан осудил Европу за «антироссийскую позицию и политику». После того, как в Австрии правая партия вошла в состав правительства, ее лидер начал призывать к отмене санкций. Австрийская правая коалиция развалилась в мае. Однако, Путин может рассчитывать на Италию, где премьер-министр Джузеппе Конте заявляет, что карательные меры против Кремля якобы вредят итальянскому бизнесу. Чиновники в других странах включая с Болгарией высказывают похожие утверждения.

Все эти европейские популисты выступают против наказания России по ряду причин. Некоторые из них, такие как правые радикалы в Австрии, уже давно поддерживают тесные отношения с Кремлем ради усиления политического веса во внешнеполитических дебатах, а также для распространения подобных взглядов. Итальянское правительство рассматривает деловые соглашения с Россией как возможность оживить итальянскую экономику, которая застряла в состоянии стагнации. Тем временем, Венгрия поддерживает Москву из-за личной уверенности Орбана, что тесная связь с Кремлем – это удар по ЕС, либеральный истеблишмент которого он презирает.

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Наверное, самое неожиданное сопротивление санкциям против России возникло в Германии, где давление требований отменить наказания накапливался на протяжении какого-то времени. С 2015 года в стране считали убытки от санкций против России. Больше всего жаловались в Восточной Германии, где многие предприятия сохранили старые экономические связи с бывшим властелином в Москве. В этом месяце это напряжение усилилось, когда глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Там он высказал требование отменить санкции.

«Мы хотим скорейшего окончания конфликта в Украине, который забирает жизни людей каждый день. Но мы также хотим положить конец санкциям», - сказал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая принадлежит к одной партии с Кретшмером, быстро отвергла эти призывы. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским она подчеркнула, что санкции будут действовать, пока Крым не вернется под контроль Киева. Издание пишет, что победа Зеленского на выборах дает шанс перезапустить мирный процесс на Донбассе. Однако, хоть украинский президент и может сделать первый шаг, как далеко он зайдет, будет зависеть от лидеров таких стран, как Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Во всех них в марте начнутся судебные слушания по делу об уничтожении MH17.