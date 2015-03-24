США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AP.

"Запуск ракеты произведен в 3:36 утра по местному времени с военно-воздушной базы Ванденберг (округ Санта-Барбара), - отмечает агентство. - Ракета не несла заряда".

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По словам полковника Кита Блэлтса, "задача теста состояла в том, чтобы получить технические данные для проводимых и планируемых работ по модификации семейства ракет Minuteman.