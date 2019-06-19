Die Zeit: Украина хочет новых санкций против России, а Меркель – нет

Украинский президент и немецкий канцлер разошлись во взглядах на будущее давления на агрессивную Москву.

Во время визита в Берлин нового президента Украины Владимира Зеленского канцлер Ангела Меркель отвергла требования ослабить санкции против России. Пока не завершится война на Донбассе, меры давления будут сохранены.

«Мы согласились, что пока не будет достигнут прогресс, санкции сняты не будут», - цитирует слова немецкого канцлера Die Zeit.

При этом Меркель добавила, что в контексте конфликта, правительство России демонстрирует «очень незаконное поведение». А территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены. Глава немецкого правительства подчеркнула, что санкции ЕС не будут отменены, пока Крым не вернется под контроль Киева. Эти слова прозвучали на фоне призывов со стороны некоторых немецких политиков, включая премьер-министра Саксонии Михаэля Кретшмера, который входит в партию Меркель. Также ряд представителей бизнеса призывали ослабить давление на Россию.

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Вместе с тем, Меркель не хочет расширять санкции против Кремля. Она лишь добавила, что Европейский Совет готов продлить действие действующих карательных мер. Зеленский призвал критиков санкций подумать еще раз.

«Мы не начали эту войну», - сказал он, напомнив о том, как Москва превратила оккупированный Крым в свою военную базу. Также он высказал требование, чтобы Россия отпустила украинских моряков, незаконно схваченных в Керченском проливе в прошлом году. В отличие от Меркель он выступил за расширение санкций.

«Если мы видим, что имеющиеся инструменты не эффективны, тогда нам нужно найти больше инструментов», - сказал он, добавив, что экономическое давление – это единственный способ остановить войну «без кровопролития».