Зеленский выступил за ужесточение санкций против РФ для освобождения Крыма и Донбасса

Глава государства убежден, что санкции - это единственный рычаг на Россию для освобождения оккупированных Крыма и Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за ужесточение санкций против Российской Федерации с целью освобождения оккупированных украинских территорий - Крыма и отдельных частей Донбасса.

Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому изданию BILD.

В частности, его спросили, что он будет делать с тем, что иногда ставится вопрос ослабления санкций против России.

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Зеленский отметил, что прежде всего необходимо напомнить причину введения санкций тем лицам, которые выступают за снятие санкций.

"Моя позиция четкая и простая. Санкции являются единственным рычагом для освобождения оккупированной территории, восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, и возвращения наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Также, по убеждению главы государства, санкции выступают дипломатическим инструментом с целью получения результата, в частности, режима прекращения огня. "Если этот инструмент не работает, тогда механизм должен быть расширен", - сказал президент Украины.

Он добавил, что его цель - вернуть мир в Украину, используя дипломатические средства, а не популистские.

"Позвольте мне снова подчеркнуть, что ни суверенитет, ни территория, ни судьба украинского народа не станут переговорной монетой в каком-либо мирном соглашении", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент считает, что "санкции можно усилить, если их влияние не является удовлетворительным".