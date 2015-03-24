Латвия готовится к идентификации баллистических ракет

Об этом сообщает издание LSM со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

В июле 2014 года правительство решило выделить на разведку и наблюдение за воздушным пространством, а также на противовоздушную оборону (ПВО) дополнительно 158 млн. евро. На эти средства планируется купить сенсоры для наблюдения за воздушным пространством, радиолокаторы, индивидуальные системы ПВО и оружие.

Предполагается также модернизировать системы, оснастить ими патрульные корабли, и обучить военных использованию новой техники. В 2016 году планируется начать процесс закупки систем наблюдения за воздушным пространством и ПВО, а также строительство инфраструктуры в соответствии с принятыми решениями.

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Продолжится также работа над проектом, который обеспечит также наблюдение за низко летящими объектами и контроль в тех зонах, где действующие радиолокаторы сейчас его не обеспечивают.

В начале года высшие должностные лица государства решили с учетом геополитической ситуации увеличить оборонный бюджет Латвии до 2% ВВП к 2018 году, а не к 2020, как планировалось ранее.

Развивая систему наблюдения за воздушным пространством, Латвия учитывает требования НАТО, указывает минобороны.