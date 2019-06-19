В Ираке обстреляли квартал крупных мировых нефтекомпаний

В результате ракетного удара пострадали по меньшей мере трое человек.

В Ираке нанесли ракетные удары по площадке, где расположены штаб-квартиры нескольких крупных мировых нефтекомпаний, в частности американского гиганта ExxonMobil.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что ракетные удары были нанесены недалеко от иракского города Басра. В результате происшествия пострадали по меньшей мере трое человек.

Ракеты разорвались на территории бизнес-центра и жилого центра Бурджезия, который находится к западу от Басры. Именно в этом квартале располагаются такие нефтяные компании, как Royal Dutch Shell PLC и итальянская Eni SpA.

После случившегося компания ExxonMobil немедленно эвакуировала своих сотрудников в Дубай.

Как сообщал УНИАН, в середине мая Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США в координации с операцией «Непоколебимая решимость» повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии в связи с потенциальной угрозой военнослужащим со стороны Ирана.