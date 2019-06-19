В США изъяли партию кокаина стоимостью $1 миллиард

Судно, на котором перевозились наркотики, следовало из Чили в Европу.

В Филадельфии с судна изъяли 16,5 тонн кокаина стоимостью более $1 миллиард.

Об этом сообщает прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания, передает РБК.

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Отмечается, что наркотики были изъяты в порту Packer Marine. Члены экипажа судна задержаны, им предъявлены обвинения. По факту произошедшего ведется расследование.

6 ABC со ссылкой на неназванного чиновника уточняет, что судно следовало из Чили в Европу. Кокаин находился в восьми контейнерах.

Ранее УНИАН сообщал, что в Мельбурне Федеральная полиция Австралии изъяла рекордную партию наркотиков - 37 килограммов героина и 1,6 тонны метамфетамина.