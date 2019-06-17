В США на выпускном произошла стрельба, один человек погиб и 7 пострадали
13:50, 17 июня 2019Мир
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Количество стрелков неизвестно. Мотив преступления выясняется.
REUTERS
В США в штате Филадельфия на выпускном вечере 16 июня произошла стрельба. Один человек погиб и семь получили ранения в результате стрельбы.
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Об этом сообщает CNN. По словам комиссара полиции Филадельфии Ричарда Росса, на вечеринке присутствовало около 60 человек. Четверо из них были подростками в возрасте от 15 до 17 лет, которые получили огнестрельные ранения в ноги.
Взрослая жертва скончалась от полученных травм, в то время как трое других взрослых в возрасте двадцати лет получили различные ранения в разные части их тел.
Количество стрелков неизвестно. Мотив преступления выясняется.
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