цей матеріал доступний українською

В США на выпускном произошла стрельба, один человек погиб и 7 пострадали

13:50, 17 июня 2019
Мир
193 0
REUTERS

В США в штате Филадельфия на выпускном вечере 16 июня произошла стрельба. Один человек погиб и семь получили ранения в результате стрельбы.

Читайте также11 человек погибли в результате стрельбы в штате Вирджиния

Об этом сообщает CNN. По словам комиссара полиции Филадельфии Ричарда Росса, на вечеринке присутствовало около 60 человек. Четверо из них были подростками в возрасте от 15 до 17 лет, которые получили огнестрельные ранения в ноги.

Взрослая жертва скончалась от полученных травм, в то время как трое других взрослых в возрасте двадцати лет получили различные ранения в разные части их тел.

Количество стрелков неизвестно. Мотив преступления выясняется.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#стрельба