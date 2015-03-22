В Петербурге прошел пикет против аннексии Крыма

Как сообщает "Крым.Реалии", участники акции выступили против аннексии Крыма, что стало причиной увеличения расходов на вооружение, уменьшение зарплат, сокращение расходов на медицину, образование и другие социальные нужды. Среди плакатов был один, посвященный крымским татарам, его держал организатор акции Всеволод Нелаев.

Читайте такжеВ МИД Британии напомнили Кремлю, что нужно вернуть Крым Украине"Наша акция приурочена к годовщине аннексии Крыма. Большинство плакатов посвящены ситуации в России после этого события – это увеличение цен на продукты питания в два раза, это санкции западных стран и так называемые "самосанкции" – идиотизм, который лишил наших граждан возможности покупать качественные продукты питания из стран ЕС. При этом наши продукты тоже подорожали вдвое. Так что ситуация очень тяжелая. Но у меня другой плакат: "Крымнаш" – это повторная депортация крымских татар», – подчеркнул Всеволод Нелаев.