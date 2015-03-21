Туск: Европе все сложнее сохранять единую позицию по вопросу санкций против РФ

Об этом заявил журналистам председатель Европейского совета Дональд Туск после саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Голос Америки.

«Становится все сложнее выстраивать единую европейскую позицию по вопросу относительно жестких мер, которые, как приходится признать сегодня, включают сохранение санкций», — заявил Туск.

Анонимные источники в ЕС рассказали, что половина или даже больше стран были готовы несколько смягчить санкции, в то время как некоторые из более воинственно настроенных членов блока выступали за их сохранение до тех пор, пока не будут полностью выполнены условия Минских мирных соглашений.

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Лидеры Евросоюза договорились в четверг, что санкции против России останутся в силе до полного выполнения мирных соглашений по Украине и, в случае необходимости, будут продлены до конца года.

Однако с некоторых пор внутри блока есть разногласия по поводу санкций, которые некоторые из 28 стран-членов поддержали лишь вынужденно.