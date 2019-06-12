Bloomberg: У России есть причины опасаться союза с Китаем, в который ее тянет Путин

Несмотря на всю дружбу и сотрудничество, Пекин смотрит на богатый и необитаемый Сибирь, как пес на кусок мяса.

В классической комедии 1980-х годов «Охотники на привидений» герои имели одно серьезное правило при использовании своего мощного оружия, которое стреляло длинными убийственными струями электронов: «Не скрещивать струи». Во времена, когда Россия и Китай пытаются сблизиться, США и их союзникам стоит прислушаться к этому совету. Каждый из этих соперников опасен. Но если они объединятся, то станут глобальной угрозой.

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Об этом на страницах Bloomberg пишет бывший командующий объединенных сил НАТО Джеймс Ставридис. Он считает, что на рост такого риска указывает все более дерзкое поведение российских ВМС, которые вступают в конфронтацию с кораблями США по всему миру. Недавно произошел опасный случай, во время которого американский крейсер Chancellorsville и российский эскадренный миноносец очень опасно сблизились. Расстояние между ними не превышало и 30 метров. Инцидент произошел в западной части Тихого океана, где Китай ведет себя так, будто это его собственность.

Во времена Холодной войны Пекин и Москва держали дистанцию друг от друга. Но на протяжении последних лет под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина они становятся все ближе. Это сближение может привести к тому, что на Евразийском континенте появится новый господствующий блок. И это может стать самым важным геополитическим трендом 21 века.

Прошлой осенью прошли военные учения «Восток 2018», которые были крупнейшими со времен Холодной войны. Они состоялись на сибирской границе между Россией и Китаем. К сотням тысячам российских войск присоединились китайские солдаты. На фото с маневров российские и китайские офицеры обнимаются. Совместные российско-китайские военно-морские учения проводятся все чаще. И это происходит не только в Тихом океане, а и в Балтийском море и Арктике. На прошлой неделе Си Цзиньпин и Путин провели несколько дней вместе в России, называя друг друга «лучшими друзьями». Экономические и дипломатические связи отражают военный союз.

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Это слияние имеет определенную логику. Китай на пути к статусу глобальной силы и имеет большое население. Однако, ему не хватает важных природных ресурсов. Россия – экономика, которая ветшает со все меньшим населением. Но она имеет большие запасы леса, воды, минералов, золота, нефти и природного газа. У стран есть протяжная общая граница. И они обе — откровенно авторитарные государства, рычаги власти в которых держит фактически один лидер и его партия. Прежде всего, они разделяют неприязнь к Западу в целом с его попытками распространять демократию и защиту прав человека. И Пекин, и Москва презирают Вашингтон. Этого хватит для повышения уровня сотрудничества, если не формирования военного альянса.

России, однако, стоит быть осторожной со своими желаниями. Китайское руководство смотрит не бескрайние, незаселенные и богатые ресурсами просторы Сибири, как пес на кусок мяса. Путин может совершить стратегическую ошибку и переборщить с приверженностью к Китаю, если он добивается создания официального альянса. Со временем доминирующим партнером точно станет Пекин, а не Москва. Но на некоторое время тесные связи с Китаем откроют перед Россией новые рынки, дадут политическую поддержку и, прежде всего, контрбаланс против США.

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Европу раздирают различные силы, такие как Brexit, популисты в Италии, которые конфликтуют с Евросоюзом, и все больше авторитарные режимы в Польше и Венгрии. Из-за этого способность континента сплоченно сотрудничать с США сокращается. Такая слабость повышает ценность китайско-российского партнерства в глазах Пекина и Москвы. А выгода от китайского проекта «Один пояс, один путь» только повысится, если он будет включать участие России.