Продюсер "На-На" составил в больнице новое завещание

Согласно документу, девятикомнатную квартиру в Москве и еще две квартиры в том же доме продюсер оставляет своему сыну Бари Алибасову-младшему; а правообладателями творческого наследия группы "На-На" становятся ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

Российский продюсер Бари Алибасов написал новое завещание в больнице, где он лежит в реанимации.

Об этом сообщил журналистам его пиар-директор Вадим Горожанкин, передает РИА Новости.

"Бари Алибасов вызвал нотариуса к себе в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он проходит лечение после отравления", - сказал он.

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Согласно документу, девятикомнатную квартиру в Москве и еще две квартиры в том же доме продюсер оставляет своему сыну Бари Алибасову-младшему; правообладателями творческого наследия группы "На-На" становятся ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин; дачу в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов получит жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина.

Супруга продюсера также наследует принадлежавшие Алибасову акции, векселя, соинвестирование в проектах и другие ценные бумаги на сумму около двух миллионов долларов, подытожил Горожанкин.

Как сообщал УНИАН, российского шоумена и продюсера госпитализировали в одну из московских больниц 4 июня. Он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог дыхательных путей и желудка, случайно выпив жидкость для прочистки труб. Алибасов сам вызвал врачей, которые на месте сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. Медики оценивают его состояние как очень тяжелое.

Бари Алибасов - создатель и бессменный руководитель группы "На-На", популярной в 90-е годы. Он не только был продюсером группы, но и создавал шоу-программы коллектива, писал музыку и тексты ко многим песням, а также режиссировал фильмы-концерты группы. Алибасов отравился накануне своего 72-летия.