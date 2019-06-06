Появились подробности о состоянии попавшего в реанимацию продюсера группы "На-На"

Алибасов сам вызвал врачей, которые на месте сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу.

Известному российскому продюсеру Бари Алибасову могут в ближайшее время сделать операцию.

Об этом заявил экс-участник группы "На-На" Владимир Левкин, передает агентство "Москва".

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"Он [Алибасов] три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы", — рассказал Левкин.

Другой участник группы "На-На" Владимир Политов не смог подтвердить или опровергнуть появившуюся в интернете информацию о коме у Алибасова.

Напомним, российского шоумена и продюсера госпитализировали в одну из московских больниц 4 июня. Он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог дыхательных путей и желудка, случайно выпив жидкость для прочистки труб. Алибасов сам вызвал врачей, которые на месте сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. Медики оценивают его состояние как очень тяжелое.

Бари Алибасов - создатель и бессменный руководитель группы "На-На", популярной в 90-е годы. Он не только был продюсером группы, но и создавал шоу-программы коллектива, писал музыку и тексты ко многим песням, а также режиссировал фильмы-концерты группы. Алибасов отравился накануне своего 72-летия.