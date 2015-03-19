Власти Туниса оценивают ущерб туриндустрии от нападения боевиков на музей в $700 миллионов

Министр финансов и экономики Туниса Салим Шакир заявил, что ущерб, нанесенный туристической индустрии страны от теракта в музее античности, может превысить 700 миллионов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на радио Mosaique FM.

Ущерб будет нанесен индустриям и туризма, и традиционных ремесел. Министр отметил, что в настоящее время найти решение этой проблемы не получится.

В среду переодетые в военную форму боевики подъехали на машине к зданию парламента Туниса и ворвались в расположенный рядом с ним музей "Бардо", захватив в заложники иностранных туристов. На момент нападения в музее, по разным данным, находились от 100 до 200 посетителей.

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По данным агентства Рейтер, жертвами теракта стали 23 человека, в том числе 20 туристов. Двое нападавших были уничтожены. Ранее министр здравоохранения Туниса назвал в числе погибших граждан Италии, Франции, Колумбии, Японии, Испании, Австралии, Польши, Великобритании. Ранения получили более 40 человек, среди них один турист из России.