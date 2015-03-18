ЕС снял упоминание об "Исламском государстве" из заявления Могерини о теракте в Тунисе

В распространенном ранее в среду заявлении Могерини ответственность за этот теракт возлагалась на ИГ, пишет ТАСС.

"Как показало сегодняшнее нападение в Тунисе, действия террористических организаций вновь направлены против стран и народов средиземноморского региона", - говорится в скорректированной версии заявления верховного представителя, распространенного внешнеполитической службой ЕС.

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"Это усиливает наше стремление к более тесному сотрудничеству с нашими партнерами в деле противостояния угрозе терроризма, - отметила Могерини. - ЕС нацелен на мобилизацию всех имеющихся в его распоряжении инструментов, чтобы оказать полноценную поддержку Тунису в борьбе с терроризмом и реформировании сектора безопасности".

Согласно последним данным, число жертв вооруженного нападения в столице Туниса возросло до 22 человек. Еще около 50 человек получили ранения. Как сообщил премьер- министр страны Хабиб эс-Сид, в числе погибших - граждане ФРГ, Италии, Польши и Испании.

Как сообщалось, днем переодетые в военную форму боевики подъехали на машине к зданию парламента и открыли беспорядочный огонь из автоматического оружия. Затем они ворвались в прилегающий к парламентскому комплексу музей "Бардо" и захватили в заложники приехавших на экскурсии иностранцев. В момент атаки там находилось около 100 посетителей, большинство из которых удалось своевременно эвакуировать.