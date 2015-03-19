В Латвию прибыли американские боевые вертолеты Black Hawk

Эти машины не впервые появляются на территории Латвии, их уже ранее использовали в ходе международных военных учений, отмечает Росбалт по информации DELFI.

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UH-60 "Блэк Хок" — американский многоцелевой вертолет. Поступил на вооружение армии США, заменив знаменитые "Хьюи" (Bell UH-1) времен Вьетнамской войны. К середине 90-х годов прошлого века было построено более 2600 вертолетов.