В Литве полиция окружила вокзалы из-за сообщения о большом количестве военных РФ в поезде

Об этом сообщает Delfi.

"От сотрудников Консульского департамента Министерства иностранных дел была получена информация, что на этом поезде едет много молодых юношей призывного возраста. Поэтому была усилена охрана. Наши сотрудники проверили поезд, но у всех пассажиров были действительные документы, визы. У нас к ним претензий нет, не пропустить через нашу территорию мы их не можем", - цитирует слова представителя Службы охраны государственной границы Рокаса Пукинскаса портал lrytas.lt.

Состав был проверен, ничего подозрительного не замечено. Поезд отбыл в Калининград по графику.

Министр обороны Литвы Юозас Олекас подтвердил журналистам в Сейме, что был получен сигнал о том, что через Литву, возможно, поедет большое количество российских военных. Но информация не подтвердилась.

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"По нашим сведениям, ехали студенты мореходного училища", - сказал Олекас. На вопрос, почему были предприняты специальные меры, министр ответил, что это была мера предосторожности. "Чтобы другие не ехали", - сказал Олекас.

По его словам, "был получен сигнал" о большом количестве молодых людей в поезде. "Возможно, было подозрение, что поедут и военные. В таком случае, поезд останавливается, их выводят и возвращают. Такие случаи были. Но на этот раз ехали студенты мореходного училища. Их пропустили", - сказал Олекас.