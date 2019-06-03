Помпео заявил о готовности США заключить новую ядерную сделку с Ираном

Он отметил, что США готовы достичь соглашения с Ираном, если он будет готов отказаться от производства ядерного оружия, которое представляет угрозу для мира.

США надеются, что введенные ими санкции вынудят Иран вернуться за стол переговоров.

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Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Rheinische Post, передает kommersant. По словам Помпео, Вашингтон готов заключить с Тегераном новую ядерную сделку, если иранские власти откажутся от производства атомного оружия.

«Мы готовы достичь соглашения с Ираном, если он будет готов отказаться от производства ядерного оружия, которое представляет угрозу для мира. И мы не должны закрывать глаза на другие исходящие от Ирана угрозы <…>. Иранская ракетная программа продолжает прогрессировать. Иран размещает членов "Хезболлы" по всему миру», - заявил Помпео.

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана два пакета санкций.

В мае эого года иранские власти решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» по СВПД. В ответ на это Вашингтон ввел против Тегерана новые ограничения, усилив при этом военное присутствие в Персидском заливе.