США заявили о причастности Ирана к атакам на танкеры у берегов ОАЭ
Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидэй считает иранский Корпус стражей исламской революции ответственным за атаку на танкеры в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ, которое произошло 12 мая.
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По словам Глидэя, Пентагон установил, что магнитные мины, которые использовались для взрывов, принадлежат КСИР, сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.
"Мы приписываем атаку на суда в Эль-Фуджайре КСИР", - заявил вице-адмирал.
Однако, Глидэй не объяснил, каким способом взрывные устройства были доставлены из Ирана на территорию ОАЭ.
Ранее о причастности КСИР к атакам на танкеры у берегов ОАЭ также сообщили в Норвежской ассоциации по страхованию судовладельцев от военных рисков. По их мнению, нападение, вероятно, было совершено надводным кораблем и подводным беспилотником, несущим 30−50 кг взрывчатых веществ.
Как сообщал УНИАН, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что четыре коммерческих суда стали целями "операций саботажа" возле Персидского залива, вблизи территориальных вод страны.