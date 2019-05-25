цей матеріал доступний українською

США заявили о причастности Ирана к атакам на танкеры у берегов ОАЭ

03:45, 25 мая 2019
Мир
39 0
Повреждения танкера в результате нападения / REUTERS

Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидэй считает иранский Корпус стражей исламской революции ответственным за атаку на танкеры в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ, которое произошло 12 мая.

Читайте такжеСША отправят на Ближний Восток 1,5 тысячи военных - Трамп

По словам Глидэя, Пентагон установил, что магнитные мины, которые использовались для взрывов, принадлежат КСИР, сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.

"Мы приписываем атаку на суда в Эль-Фуджайре КСИР", - заявил вице-адмирал.

Однако, Глидэй не объяснил, каким способом взрывные устройства были доставлены из Ирана на территорию ОАЭ.

Ранее о причастности КСИР к атакам на танкеры у берегов ОАЭ также сообщили в Норвежской ассоциации по страхованию судовладельцев от военных рисков. По их мнению, нападение, вероятно, было совершено надводным кораблем и подводным беспилотником, несущим 30−50 кг взрывчатых веществ.

Повреждения танкера в результате нападения / REUTERS

Как сообщал УНИАН, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что четыре коммерческих суда стали целями "операций саботажа" возле Персидского залива, вблизи территориальных вод страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Иран#ОАЭ#танкер#персидский залив