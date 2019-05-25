США заявили о причастности Ирана к атакам на танкеры у берегов ОАЭ

В США не объяснили, каким способом взрывные устройства были доставлены из Ирана на территорию ОАЭ.

Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидэй считает иранский Корпус стражей исламской революции ответственным за атаку на танкеры в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ, которое произошло 12 мая.

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По словам Глидэя, Пентагон установил, что магнитные мины, которые использовались для взрывов, принадлежат КСИР, сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.

"Мы приписываем атаку на суда в Эль-Фуджайре КСИР", - заявил вице-адмирал.

Однако, Глидэй не объяснил, каким способом взрывные устройства были доставлены из Ирана на территорию ОАЭ.

Ранее о причастности КСИР к атакам на танкеры у берегов ОАЭ также сообщили в Норвежской ассоциации по страхованию судовладельцев от военных рисков. По их мнению, нападение, вероятно, было совершено надводным кораблем и подводным беспилотником, несущим 30−50 кг взрывчатых веществ.

Как сообщал УНИАН, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что четыре коммерческих суда стали целями "операций саботажа" возле Персидского залива, вблизи территориальных вод страны.