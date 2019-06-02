Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после отказа Ирана выполнять часть обязательств в рамках плана действий по ядерной программе, из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 году.

США готовы начать переговоры с Ираном без выдвижения предварительных условий.

Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил сегодня, сообщает Deutsche Welle.

При этом Помпео отметил, что Вашингтон продолжит бороться с "враждебной активностью" Исламской Республики.

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Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран открыт для переговоров, но не "по приказу" Вашингтона. Иран продемонстрировал, что не намерен "подчиняться тирании", подчеркнул Роухани. По его словам, обе стороны должны проявлять друг к другу уважение и проводить переговоры "в рамках международного права".

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 году. В ответ на это Вашингтон усилил санкции в отношении Ирана и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение «Корпуса стражей исламской революции» или регулярных войск Ирана.