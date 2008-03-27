Вдова Литвиненко решила обнародовать улики по делу о смерти ее мужа

Вдова Александра Литвиненко потребовала от британских властей провести публичную процедуру дознания по делу о смерти ее мужа, в ходе которой будут предъявлены улики, собранные полицией. Об этом говорится в открытом письме Марины Литвиненко, опубликованном в номере газеты The Times за 27 марта 2008 года.

"Скотланд-Ярд и глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд советовали мне не инициировать дознание, указывая, что предъявленные в ходе этой судебной процедуры улики могут помешать привлечь к суду главного подозреваемого - Андрея Лугового", - говорится в письме вдовы Литвиненко. "Я глубоко уважаю британское правосудие и ту работу, которая была им проделана для установления виновников смерти моего мужа, однако я не могу ждать десять лет, пока Луговой будет успешно уклоняться от экстрадиции", - пишет она.

"Я не могу оставаться в стороне и спокойно смотреть, как власти России очерняют имя моего покойного мужа. Пока улики, собранные против Лугового и Владимира Путина, который, я уверена, отдал приказ об уничтожении моего мужа, засекречены Скотланд-Ярдом, я не могу защитить доброе имя Александра", - сообщается в открытом письме Марины Литвиненко.

Публичная процедура дознания, в ходе которой будут озвучены все доказательства, собранные в ходе расследования обстоятельств смерти Литвиненко, по мнению его вдовы, не оставит сомнений в причастности властей РФ к этому преступлению. "Правда нужна не только мне или друзьям Александра, ее должны услышать все жители России, которым солгали об истинных причинах произошедшего", - говорится в открытом письме.

Процедура дознания, на которой настаивает Марина Литвиненко, проводится, по законам Великобритании, специальным судьей - коронером, который представляет собранные им доказательства по рассматриваемому делу присяжным. К дознанию прибегают, когда существуют подозрения, что речь идет о насильственной смерти. В задачу коронерского суда входит установление причин и обстоятельств смерти.

Дознание по делу о смерти Литвиненко было официально открыто еще в ноябре 2007 года. Однако после того, как было обнаружено, что причиной смерти Литвиненко стало отравление радиоактивным веществом и расследованием занялась полиция, дознание было приостановлено. В случае возобновления дознания, на котором настаивает вдова Литвиненко, коронерский суд может затребовать как уже собранные доказательства, так и потребовать провести новый опрос свидетелей и дополнительные экспертизы.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, проживавший с 2000 года в Великобритании, где получил политическое убежище, скончался 23 ноября 2006 года в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210. Британская прокуратура назвала главным подозреваемым россиянина Андрея Лугового, который встречался с Литвиненко в день отравления. В Россию был направлен запрос об экстрадиции Лугового для того, чтобы он предстал перед судом по уголовным преступлениям, однако российские власти ответили отказом, сославшись на соответствующий запрет в конституции.

Лента.ру