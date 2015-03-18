НАТО должно изменить стратегию в ответ на военную доктрину России - Коморовский

Об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский после заседания Совета нацбезопасности, передает "Польское радио".

"Это была бы самая лучшая реакция, которую западный мир может совершить в связи с изменением российской политики, которая является заметной со времени кризиса в Украине", - сказал Коморовский.

По мнению польского президента, в военной доктрине России, которую обсуждали члены СНБ есть много неоднозначных формулировок.

"Это вызывает понятную тревогу как Польши так и всей Европы", - подчеркнул Коморовский.

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По его словам, особенно опасным является пункт доктрины, который позволяет России вмешательство ради защиты российских граждан.

Президент Польши напомнил, что в странах Балтии есть много лиц с российским гражданством. Тревожным, по мнению польского президента, является также другая формулировка о праве на интервенцию в государство, которое ведет политику, противоречащую российским интересам.

Во время заседания СНБ Польши ее участники обсудили также вопросы военных маневров, которые в течение последних дней проходят в России.

Одним из элементов этих учений должно быть размещение ракет "Искандер" в Калининградской области, граничащей с территорией Польши.