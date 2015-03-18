НАТО должно изменить стратегию в ответ на военную доктрину России - Коморовский
НАТО должно изменить свою концепцию стратегии в ответ на новую военную доктрину России
Об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский после заседания Совета нацбезопасности, передает "Польское радио".
"Это была бы самая лучшая реакция, которую западный мир может совершить в связи с изменением российской политики, которая является заметной со времени кризиса в Украине", - сказал Коморовский.
По мнению польского президента, в военной доктрине России, которую обсуждали члены СНБ есть много неоднозначных формулировок.
"Это вызывает понятную тревогу как Польши так и всей Европы", - подчеркнул Коморовский.
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По его словам, особенно опасным является пункт доктрины, который позволяет России вмешательство ради защиты российских граждан.
Президент Польши напомнил, что в странах Балтии есть много лиц с российским гражданством. Тревожным, по мнению польского президента, является также другая формулировка о праве на интервенцию в государство, которое ведет политику, противоречащую российским интересам.
Во время заседания СНБ Польши ее участники обсудили также вопросы военных маневров, которые в течение последних дней проходят в России.
Одним из элементов этих учений должно быть размещение ракет "Искандер" в Калининградской области, граничащей с территорией Польши.