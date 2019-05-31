Gazeta Wyborcza: У экс-президента Аргентины проблемы из-за ворованного подарка Путина

Российский автократ привез обратно в Буэнос-Айрес то, что было украдено много десятилетий назад.

Ситуация напоминает старый анекдот, который рассказывали еще в советские времена. В нем говорится о встрече генсека СССР Никиты Хрущева, президента США Джона Кеннеди и французского лидера Шарля Де Голля, которые курят и хвастаются друг перед другом особыми портсигарами.

На серебряном портсигаре президента Франции выгравировано: "Генералу от верных солдат". На золотом у американца надпись: "Джону от Мерелин Монро". А на платиновом, украшенном бриллиантами портсигаре Хрущева тоже написано: "Радзивилу от Сапеги". Теперь уже экс-президент Аргентины Кристина Фернандез де Киршнер во время визита Владимира Путина в Буэнос-Айрес пять лет назад должна была вспомнить мудрость из "Энеиды:" "Бойтесь греков, дары приносящих". Потому что обладатель Кремля любит раздавать подарки, которые подчас приносят большие проблемы.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, как Путин подарил экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони шикарну пятиместну кровать. Конечно, оно ассоциировалось с пресловутыми секс-вечеринками, которые устраивал итальянец. Однако, Берлускони любит изображать из себя мачо. Поэтому ему понравился подарок Путина.

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Но у бывшего президента Аргентины есть причины вздрогнуть. Сегодня Кристина Фернадез де Киршнер фигурирует в деле о коррупции особо крупных масштабов. Ей грозят очень суровые приговоры. Впрочем, она успела достаточно тщательно замести следы, чтобы прокурорам было не так легко прижать ее к стене. Однако, Путин сделал так, что ей будет не просто отвертеться от правосудия.

Во время обыска ее виллы правоохранители Аргентины нашли два документа, которые для аргентинцев давно стали национальным сокровищем. Один из них написан в 1835 году генералом Хосе де Сан Мартином - героем Аргентины, Чили и Перу. А второй - это дневник Иполито Иргоена, который был аргентинским президентом 100 лет назад. Агентов, которые проводили обыск, эти артефакты очень заинтересовали. Потому что, как выяснилось, они были похищены еще в 70-х годах прошлого века и исчезли без следа. Правоохранители решили спросить экс-президента, откуда у нее такие важные народные сокровища.

"А это Путин мне подарил", - сказала она.

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Этот подарок вылезет Киршнер боком. Хотя бы потому, что как руководитель государства она не имела права оставлять себе такие ценные вещи. Подарок президента России она должна была вернуть государству. Кремль, конечно же, не комментирует ситуацию в Аргентине. Москва молчит, откуда она взяла то, что у аргентинского народа украли много лет назад. И почему в МИД РФ не выяснили происхождение документов, с которыми Путин отправился в заграничное путешествие.

Но сейчас у МИД России другие проблемы, связанные с Аргентиной. В дипломатических мешках, сложенных в школе при российском посольстве, полиция обнаружила 400 килограммов кокаина. Этот груз должен был отправиться в Москву самолетом, который принадлежит Кремлю. Дело до сих пор не раскрыто. Аргентинские СМИ и политики говорят, что кокаиновая дорожка ведет через российское посольство прямиком в Москву. И это был налаженный канал контрабанды наркотиков через океан.