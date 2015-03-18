НАТО пока нечем ответить на новую военную стратегию Путина - немецкие аналитики

Немецкие эксперты проанализировали тактику "нелинейных" военных действий, которую успешно применяет Москва в Украине, и пришли к выводу, что Запад на нее пока ответа не нашел, пишет Deutsche Welle.

Все последние годы Берлин и другие столицы стран еврозоны были заняты своими проблемами и не обращали внимания на процессы, происходящие в восточных соседях Евросоюза.

Так, еще до формального утверждения президентом РФ Владимиром Путиным новой военной доктрины России в декабре прошлого года можно было понять, к чему идет дело и какой будет новая тактика российских вооруженных сил, по высказываниям начальника генерального штаба, сделанным в феврале 2013 года.

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Уже тогда генерал Валерий Герасимов изложил главные принципы того, что позднее стали называть "гибридной" или "нелинейной" войной, указывает эксперт берлинского Фонда науки и политики (Stiftung Wissenschaft und Politik) Маргарете Кляйн (Margarete Klein).

Герасимов исходил из того, отмечает она, что впредь границы между войной и миром станут размытыми, одна страна не будет формально объявлять войну другой, а значит, и методы ведения такой войны должны быть другими. Начальник Генштаба сформулировал эти методы весьма откровенно.

К ним, перечисляет Кляйн, относятся не только традиционные способы вооруженного насилия, но и политические, экономические, а также информационно-технологические меры, которые при этом сопровождаются нелинейными и ассиметричными методами принуждения.

"Тем самым удается завуалировать открытую военную агрессию, - указывает она. - Той же цели служит и использование протестного потенциала местного населения или управляемых извне политических сил и общественных движений".

По словам Кляйн, концепция Герасимова "довольно точно отражает действия России в Украине".

Директор частного научно-исследовательского института Manatee Global Advisors из Франкфурта-на-Майне Дастин Дехе (Dustin Dehez) обратил внимание на тактику "зеленых человечков".

"Такая тактика лишает противника и его союзников возможности быстро и решительно отреагировать на интервенцию", - отметил Дахе.

Именно в этом, убежден он, и состоял главный замысел Кремля - насколько возможно оттянуть реакцию, что ему "впечатляющим образом удалось".

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Кроме того, считает франкфуртский аналитик, российские военные сумели фактически нейтрализовать натовскую доктрину ядерного сдерживания. "Российская доктрина "нелинейной войны", - пояснил он, - позволяет не переходить определенный порог применения вооруженного насилия, за которым автоматически могли бы последовать ответные меры НАТО".

Такой урок, считает аналитик, Кремль извлек из военной кампании в Грузии в 2008 году.

И Западу, как считает Дехе, на новую военную стратегию России пока ответить нечем.