Швейцария скорее всего откажется от подписания нового соглашения с ЕС - СМИ

Отношения между ЕС и Швейцарией регулируют свыше 100 двусторонних соглашений, которые Брюссель хочет заменить одним договором.

Правительство Швейцарии, скорее всего, откажется от подписания проекта договора с Европейским союзом в следующем месяце.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Отношения между ЕС и Швейцарией регулируют более 100 двусторонних соглашений, которые Брюссель хочет заменить одним договором.

Соглашение должно было быть подписано еще в начале года, однако швейцарские власти заявили, что договор может подорвать высокую заработную плату и условия труда в стране.

По проекту, Швейцария автоматически адаптирует свои правила миграции и социального обеспечения к законодательству ЕС, а за это получит расширенный доступ. Соглашение также предусматривает, что Европейский суд имеет право урегулировать любые споры.

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По данным источников агентства, швейцарское правительство, скорее всего, скажет Брюсселю, что остаются открытыми слишком много пунктов для заключения договора.

Поскольку договор пока приостановлен, Еврокомиссия пригрозила не продолжать после середины 2019 года признание швейцарских правил фондовых бирж, которые позволяют инвесторам из ЕС торговать в Швейцарии.

Швейцарский сектор медицинских технологий также может почувствовать последствия, поскольку Брюссель затягивает усилия по обновлению взаимного признания промышленных стандартов в этом секторе, что затрудняет экспорт. Швейцарские ученые также могут быть исключены из исследовательских программ ЕС.

В четырехпартийном кабинете, состоящем из семи министров, только министр иностранных дел Игнацио Кассис из либеральных сторонников бизнеса активно поддерживает соглашение, заявил один высокопоставленный чиновник. Для остальных это "50 оттенков нет", добавил он.

Правительство завершило месяцы консультаций с местными бизнесменами о том, как действовать, и должно дать Брюсселю ответ в следующем месяце.

Напомним, в декабре прошлого года Швейцария не приняла ультиматум относительно нового соглашения с Евросоюзом, объявив национальную дискуссию по проекту договора.