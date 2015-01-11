В России проведут около полусотни внезапных учений ракетных войск

Об этом сообщил представитель Минобороны РФ полковник Игорь Егоров, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеПутин отдал тайное распоряжение о переброске «Искандеров» в Калининград – СМИ"В 2015 году РВСН проведут более 100 командно-штабных, тактических и специальных учений. Учения будут проводиться в сложной и напряженной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. В каждом периоде обучения 2015 года будет проведена отработка режимов несения боевого дежурства в высших степенях боевой готовности более чем 40 ракетных полков и частей обеспечения и охраны", - сказал Егоров.

По его словам, почти 50% учений пройдут "внезапно".