В Кремле заявили, что Россия будет работать в ПАСЕ "только на равноправной основе"

Сегодня министры иностранных дел более 30 государств из 47 стран - членов Совета Европы выступили за равное участие всех стран - членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с РФ.

В Кремле заявили, что Россия будет работать в Совете Европы и Парламентской ассамблее Совета Европы «только на равноправной основе».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция Россия была абсолютно исчерпывающая. Она понятна, она последовательна. Россия заинтересована в работе ПАСЕ, заинтересована в Совете Европы, но эта заинтересованность в прикладном плане может реализовываться только на абсолютно равноправной основе, когда Россия, российская делегация может абсолютно равноправно и полноправно принимать участие в работе всех механизмов. В ином случае, естественно, о сотрудничестве говорить вряд ли возможно», - сказал Песков.

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Так он ответил на вопрос, вернется ли Россия в ПАСЕ, и значит ли позиция, озвученная министрами иностранных дел более 30 государств из 47 стран - членов СЕ, что конфликт исчерпан и Россия останется в Совете Европы.

При этом Песков подчеркнул, что в данный момент в Хельсинки находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который «даст все оценки».

Как сообщал УНИАН, в 2014 году на апрельской сессии ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

С июня 2017 года Российская Федерация не платит взносы в Совет Европы.

Сегодня, 17 мая, министры иностранных дел более 30 государств из 47 стран - членов Совета Европы выступили за равное участие всех стран - членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с Российской Федерации.