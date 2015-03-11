МИД осуждает намерения России разместить ядерное оружие на территории Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Это является еще одним фактом, который подтверждает абсолютную непредсказуемость России, как и выход России из договора об обычных вооружениях”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, этими заявлениями Россия нарушает все международные нормы.

Читайте такжеМИД предостерегает Россию от произвольной трактовки Будапештского меморандума“Мало того, что это произвольное размещение ядерного оружия нарушает все международные соглашения, которыми проводится контроль над ядерными вооружениями, Россия планирует, если верить этим заявлениям, разместить ядерное оружие на территории другого государства, поскольку Крым является территорией Украины. Поэтому ничего, кроме осуждения со стороны международного сообщества такие заявления вызвать не могут”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в анексированном Крыму.

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия.