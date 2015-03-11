США опасаются, что предоставление Украине летального оружия увеличит кровопролитие на Донбассе

В США опасаются, что предоставление Украине летального вооружения может увеличить кровопролитие на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест сказал сегодня на брифинге в Вашингтоне.

В частности, Эрнест объяснил, что в Администрации президента США размышляют над тем, какие могут быть последствия после возможного обеспечения украинских Вооруженных сил летальными видами вооружения.

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"Первым является то, что это вероятно, фактически по определению, приведет к большему кровопролитию. И дело в том, что наше участие и наша поддержка этих продолжающихся дипломатических переговоров (по урегулированию ситуации мирным путем) является свидетельством того, что мы пытаемся избежать большего кровопролития", - отметил Эрнест.

Вместе с тем, он отметил, что не существует военного решения ситуации на востоке Украины. По его убеждению, глупо предполагать, что если США смогут предоставить достаточную военную поддержку украинским военным, то это поможет остановить военные операции, которые осуществляются при поддержке России на востоке Украины.

При этом, пресс-секретарь Белого Дома отметил, что к тому же, предоставление Украине летальной военной помощи может привести к определенной эскалации ситуации на Донбассе. "Если потенциальные возможности украинских военных основательно усилятся, это может заставить и увеличить реакцию России и поддерживаемых ею сепаратистов", - считает Эрнест.