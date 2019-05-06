Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100 в Шереметьево

Большинство пассажиров SSJ-100 стали жертвами отравления продуктами горения.

Большинство пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы с участием лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, отравились продуктами горения.

Читайте такжеВ России официально подтвердили гибель 41 человека при возгорании самолета в Шереметьево

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Причины [смерти] будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне, погибли от отравления", — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, у большинства погибших имеются сильные термические ожоги.

Ранее сообщалось, что для установления личности жертв крушения SSJ-100 будет проведена генетическая экспертиза.

Как сообщалось, в воскресенье, 5 мая, пассажирский самолет Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Лайнер подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Он не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а потом носом о полосу и загорелся.

По последним данным, из 78 пассажиров погибло 37. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В Московском межрегиональном управлении следственного комитета на транспорте подтвердили гибель 41 человека.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.