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Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100 в Шереметьево

10:41, 06 мая 2019
Мир
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Пожар на борту самолета произошел 5 мая / REUTERS

Большинство пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы с участием лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, отравились продуктами горения.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Причины [смерти] будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне, погибли от отравления", — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, у большинства погибших имеются сильные термические ожоги. 

Ранее сообщалось, что для установления личности жертв крушения SSJ-100 будет проведена генетическая экспертиза.

Как сообщалось, в воскресенье, 5 мая, пассажирский самолет Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Лайнер подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Он не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а потом носом о полосу и загорелся.

По последним данным, из 78 пассажиров погибло 37. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В Московском межрегиональном управлении следственного комитета на транспорте подтвердили гибель 41 человека.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

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Новость в сюжете: Пожар самолета в Шереметьево
Теги: #пожар#самолет#крушение