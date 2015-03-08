В Госдуме РФ ответили на инициативу создания единой армии ЕС

Такое заявление сделал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Франц Клинцевич. "В наш ядерный век дополнительные армии никакой безопасности не гарантируют", - цитирует слова Клинцевича ТАСС.

Читайте такжеМИД Британии: Россия продолжает угрожать УкраинеПри этом он добавил, что единая армия ЕС "может сыграть провоцирующую роль".

Он также выразил сожаление, что у западных политиков "хватает совести обвинять Россию в какой-то агрессивности".

Как сообщал УНИАН, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европа сможет адекватно и убедительно реагировать на угрозу миру как в странах-членах, так и в соседних с ЕС странах, в случае создания единой армии Европейского союза. В ответ минобороны Германии положительно оценило эту инициативу.