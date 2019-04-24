Трамп заявил, что никогда не было президента «более прозрачного»

Президент США подчеркнул, что он — «прозрачный» лидер.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что до этого не было президента, который бы «был более прозрачным».

Трамп вспомнил доклад по «российскому делу» американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США подчеркнул, что он — «прозрачный» лидер. Об этом он написал в твиттере.

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«Не было президента, который был более прозрачным… Миллионы страниц документов были переданы Мюллеру, плюс я позволил всем давать показания, включая адвоката», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что британская разведка помогала Обаме за ним следить.