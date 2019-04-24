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Трамп заявил, что никогда не было президента «более прозрачного»

22:26, 24 апреля 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Трамп вспомнил доклад по «российскому делу» американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США подчеркнул, что он — «прозрачный» лидер. Об этом он написал в твиттере.

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«Не было президента, который был более прозрачным… Миллионы страниц документов были переданы Мюллеру, плюс я позволил всем давать показания, включая адвоката», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что британская разведка помогала Обаме за ним следить.

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Теги: #Трамп