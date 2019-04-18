Трамп о расследовании вмешательства России в выборы: "Вот и конец моего президентства"

В США опубликовали отчет специального прокурора Мюллера по российскому делу.

В США опубликовали подробный отчет специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера относительно расследования дела о вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году. Документ насчитывает 182 страницы и еще включает дополнения.

В нем отмечается, что Мюллер и его следователи столкнулись с трудностями в определении юридических последствий для Трампа за создание препятствий следствию по российскому делу. Так же им было трудно понять мотивы его наиболее вопиющих поступков: от увольнения чиновников до создания внутреннего распоряжения, которое обязывало оправдывать его, пишет Washington Post.

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"Доказательства, которые мы собрали о действиях президента и его намерения представляют сложную проблему, которую нужно решить, если речь идет о создании традиционного прокурорского заключения", - говорится в отчете.

"Вместе с тем, если бы мы были уверены, что после расследования фактов президент точно не создавал препятствий для правосудия, мы бы так и заявили. Опираясь на факты и прикладные юридические стандарты, мы не можем сделать такой вывод", - указано в документе.

В нем также указано, что Трамп очень боялся расследования дела о вмешательстве России в выборы. В мае 2017 года генеральный прокурор Джефф Сешнс сказал Трампу, что его заместитель Род Розенстейн только что назначил Роберта Мюллера специальным прокурором по этому делу. Трамп после этого откинулся на спинку кресла, как указано в записях главы администрации генпрокурора Джоди Хант.

"О, Господи, это ужасно. Это конец моего президентства. Мне п*****ц", - сказал Трамп.

После этого он набросился на Сеншса с обвинениями, что он допустил его падение.

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"Все говорили мне: если появится один из таких независимых прокуроров, он разрушит твое президентство. Это займет много лет и я ничего не смогу сделать. Это худшее, что случалось со мной", - сказал Трамп.

На следующее утро он написал на Twitter: "Это худшая охота на ведьм в американской истории!".

В отчете также указано, что команда Мюллера искала тактики и краткосрочные договоренности с Россией, а не "сговор". В выводах указано, что у Мюллера не считают, что "сговор", на отсутствии которого Трамп постоянно настаивал, - это не юридический термин. Поэтому прокуроры и не пытались установить, было или не было сговора между избирательной командой Трампа и Россией.

Зато следователи проверяли, "координировал" ли кто-то из команды Трампа действия с россиянами. Ведь это, согласно законодательству США, было бы преступлением.

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"Под координацией мы понимаем молчаливое или выраженное соглашение между командой Трампа и российским правительством относительно вмешательства в выборы", - объясняется в отчете, добавив, что соглашение требует, большего чем чтобы две стороны действовали в соответствии с информацией или в ответ на действия или интересы друг друга.

Используя такое определение, следователи Мюллера "не обнаружили" координации штаба Трампа с российским правительством во время вмешательства в выборы.