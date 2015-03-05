В Сеуле вооруженный бритвой мужчина напал на посла США и порезал его до крови

Инцидент произошел в центре города, когда посол направлялся на утреннюю лекцию в центр исполнительного искусства. 55-летнего нападающего быстро задержали полицейские, а истекающего кровью Липперта немедленно направили в ближайшую больницу, сообщает Дождь со ссылкой на Yonhap.

По предварительным данным, он получил ранение лица и запястья. Эти ранения не угрожают жизни.

Перед нападением мужчина заявил, что выступает против проведения совместных военных учений США и призвал к объединению Северной и Южной Корей.

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Это не первая выходка нападающего, целью которой являются дипломаты враждебных для КНДР стран. В 2010 году он получил условный двухлетний тюремный срок за то, что бросил кусок бетона в посла Японии.

Напомним, КНДР выступает против американо-южнокорейских маневров Key Resolve и Foal Eagle в районе Корейского полуострова, которые планируются в феврале-марте. В Северной Корее считают, что эти учения поставят ситуацию в регионе "на грань войны".