В Сеуле вооруженный бритвой мужчина напал на посла США и порезал его до крови
В столице Южной Кореи Сеуле вооруженный бритвой мужчина напал на посла США в этой стране Марка Липперта и нанес ему серьезные ранения.
Инцидент произошел в центре города, когда посол направлялся на утреннюю лекцию в центр исполнительного искусства. 55-летнего нападающего быстро задержали полицейские, а истекающего кровью Липперта немедленно направили в ближайшую больницу, сообщает Дождь со ссылкой на Yonhap.
По предварительным данным, он получил ранение лица и запястья. Эти ранения не угрожают жизни.
Перед нападением мужчина заявил, что выступает против проведения совместных военных учений США и призвал к объединению Северной и Южной Корей.
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Это не первая выходка нападающего, целью которой являются дипломаты враждебных для КНДР стран. В 2010 году он получил условный двухлетний тюремный срок за то, что бросил кусок бетона в посла Японии.
Напомним, КНДР выступает против американо-южнокорейских маневров Key Resolve и Foal Eagle в районе Корейского полуострова, которые планируются в феврале-марте. В Северной Корее считают, что эти учения поставят ситуацию в регионе "на грань войны".
Clearer shot of injured US Amb. Lippert after apparent attack, via @YonhapNewspic.twitter.com/LhMZrhBfoL
- Jon Passantino (@passantino) 4 Март 2015