В Лондоне проходят климатические протесты: полиция задержала более 100 человек (фоторепортаж)

Протестанты заблокировали важные участки города.

Полиция заявила, что арестовала более 100 человек после того, как протестующие, которые требуют решительных действий власти в связи с изменением климата, заблокировали большие мосты и перекрестки в центре Лондона.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Группа "Восстание против вымирания" организовывает неделю гражданского неповиновения против того, что она называет провалом в решении причин изменения климата.

В понедельник демонстранты заблокировали важные участки, в частности мост Ватерлоо через реку Темзу, оживленный перекресток Оксфорд-серкус, Парламентскую площадь, а также вандализировали штаб нефтяной компании Shell.

После нескольких часов нарушений полиция приказала группе ограничить протесты до Мраморной Арки возле Гайд-парка. Десятки демонстрантов, которые отказались переместиться, были задержаны. В целом сообщается о задержании 113 человек утром 16 апреля.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Берлине прошли протесты за дорогую аренду жилья.