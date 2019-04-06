В Берлине проходят протесты из-за дорогой аренды жилья

Несколько тысяч протестующих несут плакаты с лозунгом "Иметь дом - основное право".

В Берлине проходит акция протеста против постоянно растущей арендной платы и нехватки жилья.

Читайте такжеВ Лондоне прошли массовые протесты из-за Brexit

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Несколько тысяч протестующих несут плакаты с лозунгом "Иметь дом - основное право".

В Берлине организаторы начали сбор подписей под петицией о референдуме об экспроприации жилищных компаний. Инициаторы требуют, чтобы компании с более чем 3000 жилищами были переданы государству.

Если этот шаг будет успешным, Берлин, который также является одной из федеральных земель Германии, будет вынужден купить эти квартиры.

В последние годы разница в стоимости между частными и государственными домами в Германии выросла.

В 2013 году частное жилье было в среднем на 0,70 евро (0,80 доллара) за квадратный метр дороже, чем государственное жилье, а в 2017 году оно было уже на 1,30 евро дороже.

По оценкам сената Берлина, покупка частных квартир обойдется государству более 30 миллиардов евро.

Средние цены на аренду домов выросли в Берлине на 3,6 процента за последний год. Нынешние арендаторы платили в среднем 6,70 евро за базовую аренду без коммунальных расходов, тогда как у новых арендаторов просили 9,08 евро.

Меньшие демонстрации и протесты запланированы в других немецких городах, таких как Мюнхен, Кельн, Лейпциг и Франкфурт, а также в европейских городах, таких как Париж, Барселона и Лиссабон.