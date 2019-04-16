Пожар в Соборе Парижской Богоматери: все подробности трагедии (фото, видео)

К утру 16 апреля пожар удалось ликвидировать.

Вчера весь мир всколыхнула новость о пожаре в Париже. Известный на весь мир Собор Парижской Богоматери охватило пламя.

Пожар в Париже: что случилось

Вечером 15 апреля вспыхнул пожар в одной из главных достопримечательностей Франции - Нотр-Дам де Пари.

В результате пожара обвалился шпиль и часть крыши легендарного собора. При этом спасатели сообщили, что структуру здания все же удалось сохранить. Также удалось спасти христианские реликвии, которые хранились в соборе: Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса.

BREAKING VIDEO! THE SPIRE AT THE NOTRE DAME CATHEDRAL HAS JUST COLLAPSED.pic.twitter.com/p1zTyPNXXD — Breaking News Feed (@pzf) 15 апреля 2019 г.

Сложность в тушении пожара заключалась в том, что спасатели не могли задействовать авиацию, поскольку это могло привести к обрушению конструкций собора. Самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха - и слишком велик риск разрушить собор и все, что вокруг. Кроме того, могли пострадать люди, находящиеся рядом, объяснили спасатели.

К утру 16 апреля пожар удалось ликвидировать. Спасатели продолжают охлаждать конструкции здания во избежание возобновления огня.

Причина пожара в Соборе Парижской Богоматери

Вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. При этом сообщалось, что в момент пожара ни одного работника на площадке не было.

Официальная причина трагедии пока не озвучивается, ее выяснит следствие.

По сообщению французских СМИ, полиция рассматривает пожар как несчастный случай.

Реакция Украины на пожар в Нотр-Дам де Пари

После появления информации о пожаре, президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость в своем Twitter. Он выразил слова поддержки французскому народу и напомнил, что собор также важен и для украинцев, поскольку там проходили службы по Голодомору.

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Министр культуры Евгений Нищук заявил, что Украина готова отправить лучших специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери.

В то же время, политтехнолог Тарас Березовец, который открыто поддерживает Петра Порошенко во время избирательной кампании, решил "пошутить" над пожаром.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть", - написал он.

На сообщение сразу же отреагировала посол Франции в Украине Изабель Дюмон. "Как вам не стыдно!? Позор", – написала она.

На данный момент Березовец удалил пост из своих соцсетей.

Нотре-Дам де Пари: история собора

Готический католический собор, основанный в 1162 году, считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира.

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По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году. Своим романом Гюго обратил внимание на плачевное состояние собора, в предисловии он написал: "Одна из главных целей моих — вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре".

Спустя 10 лет после выхода романа, в 1841 году, началась масштабная реконструкция собора, в ходе которого был возведен шпиль. На его строительство ушло 23 года. В результате вчерашнего пожара он обрушился.