Стало известно, почему пожар в Нотр-Дам де Пари не тушат с самолетов

По данным специалистов, самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха - и слишком велик риск разрушить собор.

Для тушения масштабного пожара в одном из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери, не задействуют авиацию, так как это может привести к обрушению всей конструкции.

Об этом сообщает Агентство гражданской безопасности Франции.

Читайте такжеПолиция рассматривает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай – СМИ

По их данным, на борьбу с пламенем направлены «все средства», за исключением сбрасываемой с самолетов воды.

Агентство заявило, что такие методы не подходят для пожаров, таких как пожар в Нотр-Дам, потому что сброс воды на здание якобы может привести к обрушению всей конструкции, сообщает AP.

Как сообщает журналист Бэн Барние, находящийся возле собора, пожар в Нотр-Дам все еще сильный, и на данный момент сложно прогнозировать, когда его удастся ликвидировать.

Также, по его словам, пожарникам удалось эвакуировать сокровищницу Собора.

Газета Le Monde объясняет, что самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха - и слишком велик риск разрушить собор и все, что вокруг. Кроме того, могут пострадать люди, находящиеся рядом.

Напомним, в столице Франции загорелся легендарный Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари. Причина пожара пока неизвестна. До сегодняшнего дня Собор находился на реконструкции.