Стало известно, почему пожар в Нотр-Дам де Пари не тушат с самолетов
Для тушения масштабного пожара в одном из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери, не задействуют авиацию, так как это может привести к обрушению всей конструкции.
Об этом сообщает Агентство гражданской безопасности Франции.
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По их данным, на борьбу с пламенем направлены «все средства», за исключением сбрасываемой с самолетов воды.
Агентство заявило, что такие методы не подходят для пожаров, таких как пожар в Нотр-Дам, потому что сброс воды на здание якобы может привести к обрушению всей конструкции, сообщает AP.
Как сообщает журналист Бэн Барние, находящийся возле собора, пожар в Нотр-Дам все еще сильный, и на данный момент сложно прогнозировать, когда его удастся ликвидировать.
Также, по его словам, пожарникам удалось эвакуировать сокровищницу Собора.
Газета Le Monde объясняет, что самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха - и слишком велик риск разрушить собор и все, что вокруг. Кроме того, могут пострадать люди, находящиеся рядом.
Напомним, в столице Франции загорелся легендарный Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари. Причина пожара пока неизвестна. До сегодняшнего дня Собор находился на реконструкции.