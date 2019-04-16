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Структуру здания Нотр-Дам и важные христианские реликвии удалось спасти

00:33, 16 апреля 2019
Мир
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Пожар в Нотр-Дам / REUTERS

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Об этом заявил представитель французской пожарной команды, передает ВВС со ссылкой на Reuters.

"Мы можем сейчас сказать, что структура Нотр-Дам была спасена от полного уничтожения", - сказал спасатель.

По данным Le Figaro, великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

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Теги: #пожар#Париж