Структуру здания Нотр-Дам и важные христианские реликвии удалось спасти

Структура Нотр-Дам была спасена от полного уничтожения.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли спасти от полного уничтожения.

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Об этом заявил представитель французской пожарной команды, передает ВВС со ссылкой на Reuters.

"Мы можем сейчас сказать, что структура Нотр-Дам была спасена от полного уничтожения", - сказал спасатель.

По данным Le Figaro, великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.