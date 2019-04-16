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Квазимодо горько плачет: художница нарисовала трогательный рисунок о пожаре в Нотр-Даме, ставший вирусным

07:30, 16 апреля 2019
Мир
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REUTERS

Свое творение она выложила на своей странице в Instagram и очень быстро его стали распространять в других социальных сетях.

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На рисунке Кристины Кореа Фрейле изображен Квазимодо из романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", который обнимает храм и горько плачет. Изображение за короткий промежуток времени набрало больше 100 тысяч лайков.

Кореа Фрейле сказала CNN, что она вдохновилась на создание этого рисунка, услышав о пожаре. Художница живет в Эквадоре, но дважды посещала Париж и любит этот город.

"Я сделала это из-за того, что происходит сейчас", - сказала она. "Мир обнимает Нотр-Дам прямо сейчас".

💔 . . #notredame

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Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился его шпиль. Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Под утро пожар в Соборе Парижской Богоматери был ликвидирован.

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Теги: #пожар#Париж#Нотр-Дам де Пари