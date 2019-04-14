Гуайдо: в Венесуэле уже происходит незаконная военная интервенция России и Кубы

По его словам, оппозиция «никогда не рассматривала военный вариант решения кризиса в Венесуэле».

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что российские и кубинские военные находятся на территории Венесуэлы незаконно, поскольку их приезд не был одобрен парламентом республики.

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С таким утверждением выступил лидер венесуэльской оппозиции в интервью газете Clarin.

«В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал Мадуро (президент Венесуэлы – УНИАН). Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных», - почеркнул Гуайдо.

По его словам, оппозиция «никогда не рассматривала военный вариант решения кризиса в Венесуэле».

«Только Мадуро рассматривает возможность военной интервенции, когда разговаривает с Башаром Асадом (президентом Сирии – УНИАН) и обещает превратить страну в еще одну Сирию, и когда открывает рейсы между Тегераном и Каракасом», - сказал лидер оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 24 марта в Венесуэлу прибыли два самолета российских вооруженных сил. С их помощью были доставлены до сотни российских военнослужащих и около 35 тонн груза.

СМИ называли имя высокопоставленного военного, прибывшего в Венесуэлу - это начальник российского Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Его встретила представительная делегация венесуэльского военного руководства. По некоторым данным, российские военные останутся в столице Венесуэлы для поддержки венесуэльской армии.

В МИД РФ тогда заявили, что «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года».