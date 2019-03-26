Wall Street Journal: Путин испытывает Трампа переброской «зеленых человечков» в Венесуэлу

На этот раз Вашингтону придется жестко поставить на место Москву с ее наглыми военными у американских границ.

Для Америки ставки продолжают повышаться в Венесуэле, куда российский автократ Владимир Путин отправил своих так называемых «зеленых человечков» для сохранения режима местного диктатора Николаса Мадуро.

Госсекретарь США Майк Помпео срочно позвонил министру иностранных дел России после того, как российские самолеты с сотней солдат на борту прибыли в Каракас, пишет Wall Street Journal в редакционной статье.

«Продолжение переброски российских военных грозит продолжением страданий венесуэльского народа, который в основном поддерживает временного президента Хуана Гуайдо», - заявили в Госдепартаменте.

При этом, Помпео призвал Москву «отказаться от неконструктивного поведения и присоединиться к другим странам», которые желают Венесуэле лучшего будущего.

Читайте такжеВыпустит ли Россия в Венесуэле демонов войны

Wall Street Journal комментирует, что на этот раз речь идет не об Украине, которая находится под боком России, и не о Сирии где-то далеко на Ближнем Востоке. На этот раз российская военная провокация происходит на «американском заднем дворе». И администрация президента Дональда Трампа должна отреагировать более решительно, не ограничиваясь заявлениями и телефонными звонками в знак несогласия. Социалистический режим Мадуро заставляет миллионы людей становиться беженцами, создавая хаос в регионе. Трампу придется решить, позволит ли он, чтобы Путину и на этот раз все сошло с рук.