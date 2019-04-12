Великодушие понтифика: Папа Римский в знак мира поцеловал ноги лидерам Южного Судана (видео)

В Южном Судане гражданская война унесла 400 тысяч жизней.

Папа Римский Франциск в Ватикане стал на колени перед лидерами Южного Судана. Понтифик поцеловал им ноги, таким поступком призвав враждующие стороны к миру в стране. Также Папа Франциск сказал им: "Я прошу вас, как брат: живите в мире".

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Но лидеры Южного Судана не ответили на призывы к миру. Самая молодая страна мира образовалась в 2011 году, отделившись от Судана. Впоследствии в государстве началась кровавая гражданская война, которая унесла 400 тысяч жизней.

В прошлом году президент Южного Судана и лидер оппозиции подписали перемирие. Сейчас его срок истекает, поэтому оба посетили Ватикан и обсудили новое мирное соглашение. В конце встречи политические лидеры вместе с Папой Франциском помолились за мир.